"All you need", une double collaboration entre Konoba, Charles et Leo Nocta

On aime quand les talents de la scène belge s’unissent pour sortir ensemble des morceaux qui sortent de leur univers. C’est le cas du titre "All you need": une jolie collaboration entre Konoba, Charles et Leo Nocta.

Sur ses réseaux, Konoba présente ce nouveau titre comme étant la chanson préférée de son futur album : "Tellement fier de vous présenter ce nouveau single, définitivement l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites, et une collaboration avec deux de mes artistes préférés en Belgique @charles.cfrtc et @leonocta."

"All you need is right in front of you", chantent Konoba et Charles, dans un mélange de voix qui fonctionne merveilleusement bien. Un titre qui nous rappelle que même dans les moments difficiles, le bonheur se trouve souvent juste devant nous. Avec Leo Nocta au piano, on se laisse porter par la mélodie de "All you need", qu’on imagine assez facilement comme BO du prochain James Bond. Et vous ?

Pour découvrir la suite de ce nouvel album, il faudra encore patienter un peu… Par contre, vous pouvez déjà prendre vos places pour la release party qui aura lieu dans la salle mythique de l’Ancienne Belgique le 28 avril 2022 !

En attendant, vous pouvez suivre l’artiste sur Instagram et Youtube.