Alexandre Desplat, de la musique de film à l'opéra

Oscarisé deux fois pour ses musiques de film, Alexandre Desplat signe pour la première fois un opéra, co-écrit et mis en scène "dans un acte de résilience" avec son épouse, la violoniste Solrey, privée de son instrument par un handicap.

A l'affiche du théâtre des Bouffes du Nord les 2 et 3 mars, "En Silence" est plus exactement un opéra de chambre, avec dix musiciens et deux chanteurs, dont la soprano Camille Poul.