Alain Souchon dévoile deux titres de son nouvel album "Âmes Fifties"

11 ans après la sortie de son dernier album solo "Ecoutez d'où ma peine vient", Alain Souchon va bientôt sortir un nouvel album à l'automne. Deux premiers titres sont déjà disponibles à l'écoute "Âmes Fifties" et "Presque", pour vous donner un avant-goût.

La sortie de l'album "Âmes Fifties" est prévue pour le 18 octobre. Cet album est très attendu puisque le chanteur n'a pas sorti d'album solo depuis 2008. Après "Ecoutez d'où ma peine vient", Alain Souchon a eu besoin de souffler un peu explique-t-il à BFM TV: "Après les tournées (…) on est plein de ce qu’on vient de rabâcher pendant deux ans. On est plein de ces chansons et il faut s’en débarrasser. Il faut un petit temps et puis après l’envie revient." En 2014, Alain Souchon a sorti un album en collaboration avec Laurent Voulzy. Toutes les chansons de cet album "Alain Souchon & Laurent Voulzy" ont été composées par les deux interprètes.

Alain Souchon a travaillé avec ses deux fils, Charles (Ours) et Pierre pour sortir ce nouvel album qui est fidèle au style du chanteur: profond, nostalgique et romantique. Le single "Presque" a quant à lui été co-écrit par Edouard Baer, qui est un ami proche du chanteur.

A 75 ans, le chanteur en profite pour évoquer la France de sa jeunesse, des années 50. " Ça ne veut pas dire que je trouvais que c’était mieux à cette époque-là. Beaucoup de gens disent : " C’était mieux avant " ! C’est parce qu’ils étaient plus jeunes. Ils aimaient mieux être jeunes que vieux. Mais le monde, y a des gens merveilleux maintenant, voilà il a changé à cause d’Internet, mais dans le fond y a toujours eu des braves gens, des gens sympas et puis des connards, c’est comme ça, c’est la vie. "

D'octobre à juin 2020, le chanteur sera en tournée pour présenter "Âmes Fifties". Il passera notamment par la Belgique avec un concert gratuit sur la Grand Place de Bruxelles à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles le 27 septembre prochain. Plus d'informations ici.