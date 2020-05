Adrien Volant à la tête d’un quartet international de haut vol

Adrien Volant était l’invité de Patrick Bivort sur Classic 21 pour la sortie de son premier album "First Flow". Pour ce premier projet en tant que leader, le jazzman ixellois se révèle à la tête d’un quartet international de haut vol.

Actif sur la scène du jazz belge depuis une dizaine d’années, Adrien Volant pousse constamment l’exploration et l’expression musicale à un niveau supérieur. En 2008, il s’est installé à Bruxelles, où il a fréquenté le Conservatoire royal de Bruxelles et a obtenu un Master en musique et arts. En 2010, son quartet a remporté le deuxième prix du concours de jazz organisé par le festival "Comblain-la-tour". En 2013, sa ville natale, Mons, l’a honoré à travers l’exposition "We want Jazz" aux côtés de quatre autres grands trompettistes : Albert Langue, Richard Rousselet, Gino Lattuca et Jean-Paul Estiévenart. En 2019, après plusieurs projets en tant que leader, Adrien a sorti son premier disque intitulé "First Flow" avec son trio et un des jeunes saxophonistes américains les plus en vogue du moment, Godwin Louis. Le contrebassiste français Alex Gilson et le batteur Wim Eggermont complètent la formation.