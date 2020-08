Abbey Lincoln aurait eu 90 ans cette année, elle nous quittait il y a tout juste 10 ans

Elle était chanteuse, compositrice, parolière, mais aussi une comédienne qu’on a pu voir dans les années 1960 dans "Nothing But A Man" (1964, un film sur la condition des Afros-Américains) et "For Love Of Ivy" (en 1968 avec Sidney Poitier). Elle fit également une apparition dans la série TV "Mission Impossible" dans les années 1970.

Mariage avec un des plus grands batteurs de jazz

Faisant référence à L’abbaye de Westminster et au président Abraham Lincoln, Anna Maria Wooldridge choisit son nom de scène, Abbey Lincoln au milieu des années 1950 et enregistre en 1956, "Abbey Lincoln's Affair...A Story of a Girl in Love", avec Benny Carter. Ensuite, sa rencontre avec le batteur Max Roach sera un tournant dans sa vie. Mari et femme, ils enregistreront et tourneront ensemble :