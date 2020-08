Aaron fait danser Jean-Claude Van Damme sur son nouveau single Ultrarêve

Une histoire simple comme bonjour

Les musiciens du groupe racontent : “Un jour nous avons reçu un e-mail de Jean-Claude Van Damme ‘himself’ qui nous a fait part de son amour pour notre musique et qui nous proposait de collaborer sur son projet de long-métrage. S’en sont suivis de nombreux échanges téléphoniques à toutes les heures du jour et de la nuit au gré de ses voyages aux 4 coins du monde. Dans sa riche filmographie, c’est dans le registre dramatique du film JCVD qu’il nous émeut le plus. Au moment de clipper Ultrareve l’idée un peu folle nous est venu de lui demander d’y participer. En plein confinement, Jean-Claude est revenu vers nous pour nous dire à quel point cette chanson lui tenait à cœur, et il s’est proposé de porter le clip sur ses épaules en faisant appel à sa fille Bianca pour la réalisation. Tourné à Los Angeles dans un contexte jamais vu l’(ultra)rêve est devenu (ultra)réalité”.

A 60 balais, le maître du Kung Fu semble toujours s'amuser avec son propre personnage (il prête sa voix à Maître Croc dans Kung Fu Panda) dont il entretient la légende, entre mystique, surréalisme et auto-dérision. On reste dans les clous avec Ultrarêve, un morceau entre electropop et spleen au refrain prophétique ("n'aie pas peur, y a pas d'erreur") sur lequel JCVD invoque le ciel, s'essaie à une danse (rituelle?) entrecoupée des inévitables poses de kung fu, pour une fin quasi mystique face à la mer. Il y a du Dali dans Van Damme !

Aaron affectionne les guests prestigieux. Pour son nouvel album Anatomy of Light, il a séduit l’écrivain et voyageur Sylvain Tesson. L'album sera disponible dès le 17 septembre. Aaron sera à l'Atelier à Luxembourg le 13 novembre et sur la scène de l'Ancienne Belgique le 17 novembre prochain.