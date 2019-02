"A Star is Born", bande originale la plus écoutée sur Deezer en 2018

A l'occasion de la prochaine édition des Césars, qui se tiendra ce vendredi 22 février dans la Salle Pleyel à Paris, la plateforme de streaming musical vient de dévoiler un classement des bandes originales les plus écoutées en France l'année dernière.

Et sans grande surprise, c'est la bande originale de "A Star Is Born" de Bradley Cooper avec la chanteuse Lady Gaga qui occupe la première place du fameux classement. Elle devance celle de "Cinquante Nuances Plus Claires" et de "The Greatest Showman". En quatrième position, on retrouve le Disney "Vaiana, la légende du bout du monde", devant "Bohemian Rhapsody", "Fifty Shades Of Grey", "La La Land", "Les Déguns" et enfin "13 Reasons Why" ou encore "La Reine des Neiges".

Top 10 des bandes originales les plus écoutées en France

1-A Star Is Born

2-Cinquantes Nuances Plus Claires

3-The Greatest Showman

4-Vaiana - La Légende du Bout du Monde

5-Bohemian Rhapsody

6-Fifty Shades Of Grey

7-La La Land

8-Les Déguns

9-13 Reasons Why

10-La Reine des Neiges



En plus de se placer en tête de ce classement, la bande originale de "A Star Is Born" enregistre le pic d'écoutes le plus significatif un mois après la sortie du film avec +11.310%.



En ce qui concerne les nommés dans la catégorie "Meilleure musique originale" pour les César 2019, c'est Alexandre Desplat qui mène pour son travail sur "Les Frères Sisters" de Jacques Audiard, suivi par Vincent Blanchard et Romain Greffe pour "Guy" et Pascal Sangla pour "Pupille" dans le top des écoutes de 2018.

Top des écoutes en 2018 des BO nommées dans la catégorie "Meilleure musique originale" aux César 2019

1-Alexandre Desplat pour Les Frères Sisters

2-Vincent Blanchard et Romain Greffe pour Guy

3-Pascal Sangla pour Pupille

4-Camille Bazbaz pour En liberté !

5-Grégoire Hetztel pour Un amour impossible

6-Anton Sanko pour Amanda