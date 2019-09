A la poursuite d'Ana Diaz

Ana Diaz arrive sur Tarmac en mode acoustique et te présente " In your head " Bang ! #ANADIAZ #MEETTHEBAND #TARMACBE ════════════════════════════ ???? Découvre l'intégrale de Meet the band : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFvSUmgZFX6jW_u-MK1on--ztQDOMuj3 ???? Abonne-toi à la chaîne de #TARMAC : https://www.youtube.com/c/tarmacrtbf ???? Ecoute notre WEBRADIO Tarmac : https://www.rtbf.be/tarmac/radios ════════════════════════════ ???? Retrouve-nous aussi sur : Instagram ► https://www.instagram.com/Tarmac.be Facebook ► https://www.facebook.com/TarmacRTBF Internet ► http://www.tarmac.be

Plus tard, je me suis initiée à d'autres genres, comme le jazz. Les artistes que j'ad­mire le plus sont Norah Jones, Etta James, Nina Simone ... Ou des chanteuses de fla­menco comme Concha Buika. Je suis très fan de Luz Casal aussi. Elles ont bercé ma petite enfance, je connais leurs chansons par cœur ( ... ) J'ai toujours adoré la drum'n'bass, même si ca n'a rien à voir ... Aujourd' hui, j'aime beaucoup le hip hop également. Certains de mes morceaux s'en ressentent, mais je ne voudrais pas qu'on m'enferme dans un style. Mes inspirations sont multiples.

Certains visages connus à l'horizon belge font partie de votre famille musicale.

J'ai rencontré Morgan - producteur attitré et 3e roue du carrosse Le 77 - il y a six ans, avant même qu'il ne fasse de la musique avec Le 77. Nous nous sommes recroisés quelques années plus tard, c'était les débuts du groupe. De mon côté, je commençais à faire de la musique sur des prods. Avant, je ne chantais que sur des mélodies de guitare, mais en chemin j'avais fait la, connaissance de plusieurs beatmakers, c'était tout nouveau pour moi ... Retrouver Morgan à ce moment-là, c'était le timing parfait, et on s'est mis à bosser en tandem. Nous sommes devenus amis et j'ai rencontré les autres membres du 77 dans la maison qu'ils partagent à Laeken. J'y ai rencontré Blu Samu aussi, dont j'aime beaucoup le son et avec qui j'ai pas mal d'atomes crochus.

Aujourd'hui, vous êtes à la barre d'une équipe de filles, avec une certaine lliona à la production.

Elle travaillait avec le même studio que moi, L'Œil Écoute Laboratoire, on s'est rencontrées là-bas il y a, un an. Elle n'a que 19 ans. À l'époque, elle commençait tout juste à faire des prods avec le logiciel Logic, de manière autodidacte. Elle aimait mon son et elle a rapidement proposé de me faire des instrus ... Elle n'était pas sùre d'elle mais j'ai adoré ce qu'elle m'a proposé. Franchement, Iliona est super forte. J'ai rencontré pas mal de beatmakers et tous sont d'accord pour dire qu'elle est douée. Et elle progresse hy­per vite. Elle chante aussi, elle a une belle voix ... donc, en plus d'être DJ, elle assure les backs sur scène avec moi.

Le 18 août sortait REC.02, second volet de vos travaux musicaux.

C'était le nom des maquettes. On en parlait toujours en ces termes : Quand est-ce qu'on se voit pour REC ? Tu as pu avancer sur le REC ? ça sonnait bien et c'est resté. Comme le projet a été divisé en trois parties, on a fait REC.01, REC.02 et bientôt REC final. Le premier volet est sorti en juillet et comprenait deux titres, "Allô" et "Raf". Idem pour le second le 18 août, avec "Mon Amour" et "BX". Dans le cha­pitre final, on retrouvera les morceaux déjà sortis et quatre inédits. Le Beurschouwburg nous accueillera pour un concert-release à l'occasion de sa sortie le 18 septembre.

