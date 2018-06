A$AP Rocky et Skepta partagent l'écran dans leur nouveau clip

A$AP Rocky et Skepta ont sorti un clip vidéo pour leur morceau en commun "Praise the Lord (Da Shine)", qui les voit vivre des vies parallèles à New York et Londres.

La vidéo montre les deux rappeurs en "split-screen" : A$AP Rocky vit sa vie à New York tandis que Skepta fait de même à Londres. On les voit dans de nombreuses activités similaires : sortir avec leurs amis, fumer et faire du vélo.

Ce morceau en commun apparaît sur le nouvel album d'A$AP Rocky, "Testing", qui est sorti le mois dernier. La super-star du courant "grime", Skepta, quant à lui, a remporté le Mercury Prize 2016 pour son dernier album, "Konnichiwa".