A 78 ans, Moroder, le roi du disco, n'a pas tiré sa révérence

Il est considéré comme l'un des papes du disco et les Daft Punk lui ont donné une deuxième vie: Giorgio Moroder fêtera jeudi ses 78 ans en faisant le DJ à Los Angeles.

De ses hits avec Donna Summer à ses trois Oscars pour des musiques de films ("Midnight Express", "Flashdance", "Top Gun"), le chanteur-auteur-compositeur italien aux 100 disques d'or ou de platine revient sur son parcours, en recevant l'AFP dans sa maison d'Ortisei (nord-est), en chaussettes et entouré des portraits de ses ancêtres.

Quel a été le plus beau moment de votre carrière?

Peut-être le premier Oscar pour Midnight Express. J'étais connu pour le disco, la pop, et normalement les compositeurs qui font les bandes originales des films viennent tous du monde de la musique classique. Recevoir l'Oscar a été non seulement une surprise, mais un accomplissement. L'une des chansons électro que j'avais composées pour Donna Summer, 'I Feel Love', sortie en 1977, avait plu au réalisateur Alan Parker. Il m'a demandé si je pouvais faire la bande originale. Je ne l'avais jamais fait (...). Je l'ai écrite en deux semaines. Ensuite, j'ai fait la musique et les chansons d'American Gigolo, Flashdance, Scarface, deux chansons pour Top Gun... Au final, j'en ai fait peu: une dizaine, (Ennio) Morricone en a fait plus de 400...

Comment vous êtes-vous lancé dans la musique?

J'ai commencé ici comme musicien, je jouais durant l'été. A 19 ans, on m'a offert un travail comme guitariste et bassiste en Suisse. J'y ai travaillé 6/7 ans et ensuite j'ai décidé de devenir compositeur. Je me suis installé à Berlin. J'ai eu de la chance, parce qu'après 2/3 mois, j'ai eu un premier hit, la musique d'une chanson en allemand pour Ricky Shayne qui s'est vendue à 100.000 exemplaires. Et de là, c'est allé toujours plus fort. Mon premier hit en tant que chanteur a été 'Looky Looky' (écrit en 1969 et vendu à plus d'un million d'exemplaires). En tout, j'ai composé peut-être 400 titres disco.

Comment a débuté la collaboration avec Donna Summer?

Nous avons d'abord fait deux chansons qui ont bien fonctionné mais rien de spécial. Et puis un jour, je lui ai dit: si tu as une idée pour un texte sexy, faisons-le. Elle est venue en disant l'idée serait "Ouhhh love to love you Baby, ouh love to love you Baby". Je suis allé dans mon studio, j'ai enregistré le morceau avec elle. Les parents de Donna n'étaient pas très contents de cette chanson (sur laquelle elle pousse des gémissements) parce qu'ils étaient très religieux. Elle aussi avait un peu honte. Le jour de l'enregistrement, c'était plus une blague, ces gémissements. Je me disais qu'un jour j'allais avoir un hit mondial, mais entre le penser et l'avoir, il y a un gouffre. Ce titre a été le premier hit international...

Vous avez été l'un des premiers à utiliser le synthétiseur...

Mon premier morceau avec s'appelait 'Son of my Father' (1972), qui a probablement été le deuxième morceau au monde avec un synthétiseur. Il permettait de créer des sons qui n'existaient pas, les possibilités étaient immenses".

Les Daft Punk vous ont fait connaître aux plus jeunes grâce à "Giorgio by Moroder"?

Leur manager m'a appelé un jour pour savoir si je voulais collaborer avec eux. C'était un groupe qui me plaisait déjà beaucoup. Je pensais qu'ils voulaient qu'on compose ensemble un morceau dans leur studio. En fait, j'ai seulement parlé, ils ont enregistré, nous avons fait la musique ensemble, mais ils ont quasi tout fait. Ce titre est un chef-d'œuvre.

Quels sont vos projets aujourd'hui?

Je veux faire un show live avec une vingtaine de musiciens et partir en tournée en Europe, en Amérique. Je dirigerai l'orchestre, parlerai avec le vocoder (synthétiseur qui change la voix), et introduirai les morceaux en racontant des anecdotes sur comment j'ai travaillé avec Donna, David Bowie... Et puis je continue à faire le DJ.

Avez-vous des regrets?

Alan Parker m'avait demandé de faire Fame. Je n'ai pas pu car j'étais occupé sur un autre projet. C'est la seule chose...