A 18 ans, Charlotte Foret est la gagnante de The Voice Belgique

Matthew Irons et Charlotte : 'Young and Beautiful' - The Voice Belgique - 23/04/2019 Après Vitaa et Typh, c’était au tour de Matthew de partager la scène avec sa finaliste. Un moment tant attendu lors de la finale. Accompagnés de leurs instruments de prédilection, le piano pour Charlotte et la guitare pour Matthew, ils ont interprété 'Young and Beautiful' de Lana Del Rey.