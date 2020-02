9ème Tournai Jazz Festival, du jazz dans trois fleurons architecturaux de Tournai

C’est le médiatique Alain Manoukian qui sera le parrain de la 9ème édition du Tournai Jazz Festival qui aura lieu au centre de la ville de Tournai. Une programmation de niveau national et international, une mise en valeur de trois fleurons architecturaux de la ville, des conférences, des expositions… Un festival qui aura lieu du 29 avril au 3 mai 2020 et qui a vu le jour en 2012 avec à l’époque, en tête d’affiche, Toots Thielemans.

Petit coup d’œil sur le programme de cette 9ème édition :

Mercredi 29 avril

Le trio Ayahuesca, groupe de musique instrumentale et expérimentale composé de trois musiciens originaires de Tournai. Fanfare toi-même ! : Elle rassemble une trentaine d’élèves du Collège Notre-Dame de Tournai. Raf D Backer et Daniel Romeo qui réunissent pour cette soirée unique, un band au casting 4 étoiles avec le chanteur britannique Hugh Coltman, Nicolas Fiszman à la guitare et Dré Pallemaerts à la batterie.