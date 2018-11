4th Stream Festival : la nouvelle vague du jazz déferle sur BOZAR

Le nouveau festival automnal de BOZAR donne la part belle à la note bleue, ça se passe les 30 novembre et 1er décembre.

Né à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, le genre musical a été formé dans les communautés afro-américaines. Il connaîtra au court du XXe siècle une popularité incroyable, grâce à sa capacité à absorber les influences, se réinventant sans cesse. Si le jazz est au départ un mélange de ragtime, marche, negro spiritual et blues, sa structure donne la possibilité aux musiciens d’y accoler d’autres styles sans aucun problème. Le jazz est un mélange musical cadré et improvisé à la fois, souvent associé aux 5 instruments : saxophone, trompette, trombone, clarinette et piano. Aujourd’hui, une nouvelle vague de jazz anglo-saxon émerge et l’on voit très souvent la batterie s’ajouter à la liste des instruments, preuve encore de l’évolution du genre.

Le festival 4th Stream est consacré au jazz déjanté et invite le public à la découverte d’artistes locaux et internationaux qui explorent les frontières du jazz. Il existe en Angleterre, aux Etats-Unis et même en Europe une salve de musiciens qui jouent avec les sonorités et n’hésitent pas à mêler des influences électroniques, pop, psyché ou funk à la structure jazz classique, ils font ainsi voyager le genre et le modernisent. Le festival propose durant deux jours d’ouvrir la porte de BOZAR à cette nouvelle vague jazz sans complexe avec des groupes venant des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Belgique ou des Pays-Bas.