4 drôles d’animaux à découvrir lors du Festival FrancoFaune 2019

Sarahmée - Freedom - 02/10/2019 « IRRÉVERSIBLE » maintenant disponible

Production : TURN Key Creative Camera / DOP : Alexandre Authier et Thomas Lapointe Montage : Thomas Lapointe Maquillage : Victoria Matteo Danse : Lilly Hilaire et Angie Augustin Paroles : Saramée Musique : TenAM 

Paroles 

Non dans la vie on m'a rien donné J'ai eu de l'amour plus qu'il n'en fallait Et Dieu merci mes repères m'ont évité de perdre la tête On m'a dit que je devais tout lâcher Pas cogner aux portes déjà fermées, et Que si j'ai pas encore percé c'est sûrement que mon heure a déjà sonné Et oui j'ai fait des sacrifices, que l'on ne dit pas Si elles coulent on ravale nos larmes comme des soldats de bois Avant l'bonheur était simple, quatres autour d'un repas Pourquoi quand l'bonheur appelle, on ne répond pas Aujourd'hui j'vis ma vie Qu'ils me jugent ou pas Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui j'vis ma vie Forte et vulnérable Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas Refrain (J'veux être libre x8) Oh Le temps passe dans le sablier Mais personne ne peut le rattraper On promet de ne pas oublier mais, une promesse c'est sacrée Sur mon lit de mort j'veux pas de regrets Comme laisser partir l'amour de sa vie et tuer la folie de nos rêves J'ai la chance de ne pas être seule au monde Et quand la nuit tombe enfin Je sais que seul mon coeur me guide chaque jour vers mon destin Alors pourquoi s'en faire même derrière les sourires se cachent de la tristesse On fait avec ça Avec la passion on soulève des montagnes Aujourd'hui j'vis ma vie qu'ils me jugent ou pas Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui j'vis ma vie Forte et vulnérable Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas Refrain (J'veux être libre x8) Oh