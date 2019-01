27 vidéos rares de Prince sont sur YouTube

Après avoir créé une chaîne officielle en 2017, les héritiers du “King of Funk” ont mis en ligne une vingtaines de vidéos rares.

Il y a de quoi ravir les adeptes de l’artiste chanteur-compositeur et musicien de légende Prince, décédé en avril 2016. En décembre dernier, pas moins de 27 vidéos filmées entre 1995 et 2000 ont été uploadées sur sa chaîne YouTube. Un acte relativement étrange étant donné les positions du Kid de Minneapolis à propos du partage de son oeuvre en ligne.

Le chanteur avait en effet créé sa propre plateforme en ligne, NPG Music Club. Il y diffusait son travail à son rythme et exactement comme il le souhaitait et était très critique envers la plateforme YouTube. Prince était devenu assez méfiant envers la diffusion sur le web en général et à la manière de quelqu’un qui garderait ses lingots d’or sous son matelas, il avait dans ses cartons à la cave des dizaines de titres jamais entendus par des producteurs. Le "King of Funk" disait même que sa meilleure chanson s’y trouvait, jalousement gardée par l’obscurité de son sous-sol.

Un an après son décès en 2016, ses ayants-droits ont ouvert une chaîne YouTube officielle et y ont ajouté petit à petit du contenu “pour préserver le patrimoine” de l’artiste. En décembre 2018, les 27 vidéos y ont été mises en ligne. On y trouve des titres rares, des duos ainsi que des reprises. Même si elles ne sont pas inédites, les vidéos sont tout de même rarement diffusées. A voir désormais si les héritiers vont continuer à déterrer les oeuvres de Prince et si tout ça est en adéquation avec ses volontés.

En attendant, retrouvez les 27 vidéos sur sa chaîne officielle.