26 ans plus tard, "All I want for Christmas" toujours en tête des charts pour les fêtes

Le titre de Mariah Carey a été le plus streamé dans le monde le week-end dernier (plus de 12 millions de téléchargements samedi et dimanche) sur la plateforme Spotify.

Et ce hit est au sommet du Billboard, baromètre américain, pic déjà atteint l’an dernier à la même époque, à la faveur d’un nouveau clip remis au goût du jour. La diva américaine s’est d’ailleurs réjouie sur ses réseaux sociaux du "succès durable de cette chanson".

Qu’est-ce qui peut expliquer un tel retour au premier plan ? Une présence incontournable dans les playlists sur les plateformes à cause du mot "Christmas" ? La rediffusion inévitable à cette période de l’année du film "Love actually", avec Hugh Grant, dont une des scènes finales repose sur ce morceau ?

Pas seulement. Le message de la chanson, universel ("Tout ce que je veux pour Noël c’est toi"), a déjà trouvé de nombreuses transpositions, comme quand des supporters de Joe Biden l’ont diffusée lors d’un rassemblement en novembre, une séquence d’ailleurs retwittée par Mariah Carey.

"All I want…" est devenue matière à reprises innombrables, enfournée à toutes les cuissons et même mise sur un grill punk par le groupe My Chemical Romance au début des années 2000. Mais au-delà des réinterprétations en pagaille, le titre et sa chanteuse ont aussi été dilués dans la pop culture.