21 Savage met pour la première fois un opus de son cru en tête du Billboard

Le dernier album du rappeur américain "I Am > I Was" sorti le vendredi 21 décembre, a pris la première marche du classement de vente américain. Une première dans sa carrière.

Savage prend la tête du classement des ventes musicales aux Etats-Unis. Une première pour le musicien, qui a sorti son deuxième album "I Am > I Was" le 21 décembre dernier.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur s'offre des incursions dans le célèbre top. "Without Warning", un disque conçu avec Offset et Metro Boomin, avait pris la quatrième place le 18 novembre 2017, rapporte Billboard. Son tout premier album "Issa Album" était numéro 2 le 29 juillet 2017 et "Savage Mode" avec Metro Boomin avait pris la 23e place le 4 février 2017.

Billboard rappelle que 21 Savage a convoqué toute une batterie d'artistes sur son dernier opus, sans pour autant les créditer : Travis Scott, Post Malone, Childish Gambino, Offset et bien d'autres.

Le musicien figure dans la liste des nommés pour la prochaine édition des Grammy Awards avec Post Malone pour le morceau "Rockstar".

Pour établir ses classements, Billboard combine la vente d'albums traditionnels, le "track equivalent album" (un album comptabilisé pour dix titres achetés) ainsi que le "streaming equivalent album" (un album comptabilisé pour 1.500 titres streamés).