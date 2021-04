2022 sera l'année Toots

Ce 29 avril 2021, Toots Thielemans aurait eu 99 ans, un an tout juste avant son 100e anniversaire, lequel ne passera pas inaperçu ! En 2022, diverses activités seront organisées à cette occasion, avec le concours de son épouse Huguette Thielemans, de la fondation privée Toots Thielemans qui gère le patrimoine artistique de Toots, de l'ASBL The Legacy of Toots Thielemans et de visit.brussels. Toots Thielemans : l’homme dont la personnalité attachante n’a laissé personne indifférent et qui a donné au monde plus que de la beauté musicale… le musicien virtuose qui a participé à tous les grands courants du jazz de son époque et écrit des morceaux et des bandes sonores magistrales, qui restent dans la mémoire collective… le Marollien et cosmopolite qui a mis Bruxelles et la Belgique sur la carte du monde entier… Le 22 avril 2022, une exposition temporaire intitulée "Toots 100. The Sound of Toots Thielemans" sera inaugurée à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) en collaboration avec le le Musée des instruments de musique (MIM).

CARNETS DU TEMPS PRESENT (LES) - Toots Thielemans et Benoît Quersin - 16/01/1961 Après avoir interprété un morceau ensemble, Benoît Quersin interviewe Toots Thielemans sur son séjour aux USA et ses tournées.

Une exposition interactive Bien plus qu’un aperçu de l’extraordinaire carrière de Toots, cette exposition interactive se penchera sur ce "sound of Toots" tellement unique et le contexte qui l’a vu naître et se développer. Accessible aux visiteurs de tout âge, l’exposition leur permettra de découvrir les différents instruments de Toots, les techniques qu’il utilisait ainsi que les nombreux styles et genres musicaux qu’il pratiquait. Le visiteur pourra se faire une idée de qui était réellement Toots et ce, de différentes manières : grâce au matériel sonore et iconographique mais aussi grâce aux documents uniques issus de la collection tels que les harmonicas de Toots ou des interviews avec des artistes qui ont collaboré et joué avec lui. Le fil rouge est véritablement le fameux "sound of Toots" (Vanessa Braekeveld, coordinatrice de l’exposition à KBR). Cette collection est composée d’enregistrements sonores, de photos, de dessins, de lettres, de partitions imprimées et manuscrites, d'objets, sans oublier, bien entendu, les instruments personnels de Toots.

Outre sa riche carrière musicale, le visiteur découvrira comment Jean-Baptiste Thielemans est devenu "Toots" et quel était son regard sur la vie en général. Cette exposition inédite, consacrée à l’un des plus grands artistes belges, plongera le visiteur au cœur même de la vie de cet homme simple qui a pourtant marqué l’histoire du jazz de son incroyable empreinte.

Quincy Jones et Toots Thielemans : un témoignage vidéo émouvant - 22/08/2016 Interview croisée réalisée par Stéphane Mercier

Un concert à Bozar Un concert de commémoration unique sera donné à Bozar le 29 avril 2022. Il accueillera des invités belges et étrangers, accompagnés par un big band et par un orchestre. Les musiciens nous feront voyager à travers l’univers musical de Toots Thielemans et interpréteront, en première mondiale, une suite spécialement composée et arrangée pour l’occasion. Lors de ce dernier week-end d’avril, l’anniversaire de Toots Thielemans sera également célébré comme il se doit à d’autres endroits dans Bruxelles. Ce week-end commémoratif marquera le coup d’envoi de plusieurs mois de célébrations à Bruxelles – dans le centre-ville et dans toute la région bruxelloise – avec des activités nombreuses qui raviveront le souvenir de Toots Thielemans. Citons par exemple le Brussels Jazz Weekend et le Brosella Festival. Des festivités seront également organisées ailleurs en Belgique et à l’étranger pour fêter le 100e anniversaire.