2021, année de Lana Del Rey, Arlo Parks et Eddy de Pretto

"Chemtrails over the country", nouvel album de la diva Lana Del Rey, sortira début 2021. - © Michael Tran - FilmMagic

Personne ne sait quand reprendront les concerts, mais les albums qui rythmeront 2021 se profilent déjà, entre Lana Del Rey, Django Django, Arlo Parks ou Eddy de Pretto. Arlo Parks, promesse de la neo-soul, a déjà des fans illustres telles Billie Eilish et Michelle Obama. Et son visage a séduit le réalisateur Gus Van Sant pour une campagne de publicité. Le premier album de la Londonienne (aux racines entre France, Tchad et Niger), Collapsed in sunbeams, arrive le 29 janvier et les singles Green eyes ou Caroline permettent de se faire une idée.

Chemtrails over the country, nouvel album de la diva Lana Del Rey, successeur annoncé de son meilleur opus Norman fucking Rockwell! (2019) se montre enfin après maints reports. Dans un teaser de moins de 30 secondes sur ses réseaux sociaux, la star promet un nouveau single le 11 janvier. C'est déjà plus que Drake, dont le Certified lover boy se fait toujours désirer.

Autre retour, celui de Django Django, avec Glowing in the dark, album-promesse d'espoir dans une période sombre, annoncé le 12 février. Le morceau-titre des Britanniques a déjà été livré et bénéficie d'un remix-appel à la danse des turbulents Hot Chip.