2 Chainz révèle le clip du titre "Money in the Way"

Dans le clip de "Money in the Way", extrait du dernier album de 2 Chainz "Rap or Go to the League", l'artiste voyage dans le temps pour revisiter des moments clés de l'histoire noire américaine récente et étudier la manière dont l'argent influe sur la vie des Afro-Américains, une thématique récurrente de l'album.

Dans ce clip réalisé par Vincent Lou, le rappeur utilise un ascenseur pour voyager dans le temps et découvrir l'histoire d'un immeuble ancien. 2 Chainz est témoin d'une série d'événements : une manifestation pour le respect des droits civiques, un cambriolage de banque dans les années 60 ou encore l'avènement du gangsta rap. Oscillant entre espérance et pessimisme, le rappeur d'Atlanta revient dans le présent plus sage (et plus riche). Le clip se termine sur la une d'un journal qui annonce "2 Chainz rachète le quartier".

"Money in the Way" offre un aperçu de "Rap or Go to the League", un projet de 14 titres comprenant des collaborations avec Kendrick Lamar, Ariana Grande, Travis Scott, Chance the Rapper, Lil Wayne et bien d'autres. L'album est paru le 1er mars dernier.