2 Chainz invite sa mère dans son nouveau clip "Proud"

A quelques mois de la fête des mères, le rappeur américain nous montre ce qu'est le véritable amour filial en convoquant sa chère mère dans le clip de "Proud" réalisé par ses soins.

Offrir un collier de nouilles à sa mère ? C'est bien. La mettre en scène dans son dernier clip ? C'est encore mieux ! Voilà le beau cadeau du rappeur 2 Chainz à sa mère, avec son nouveau clip "Proud".

L'artiste s'est aussi entouré pour l'occasion de YG et Offset qui eux aussi rappent aux côtés de leurs mères.

"Proud" est à retrouver sur le dernier opus de 2 Chainz "The Play Don't Care Who Makes It" sorti en février dernier.