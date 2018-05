Voici les 24 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth 2018 chant

Ils étaient 312 à se présenter à l'édition 2018 du Concours, le jury en a retenu 64 sur base de leurs vidéos, ils n'étaient plus que 55 à se présenter en première épreuve et Arie Van Lysebeth a proclamé hier soir la liste des 24 candidats qui ont été sélectionnés pour la demi-finale.

Par ordre alphabétique, il s'agit de :

Germán Enrique Alcántara

Sunghoon Choi

Marianne Croux

Alex DeSocio

Dania El Zein

Axelle Fanyo

Felicitas Frische

Yuriy Hadzetskyy

Samuel Hasselhorn

Fabien Hyon

Anton Kuzenok

Sooyeon Lee

Ao Li

Soo Yeon Lim

Iain MacNeil

Héloïse Mas

Danylo Matviienko

Vero Miller

Heejin Park

Irina Jae-Eun Park

Rocío Pérez

Ionuț George Vîrban

Charlotte Wajnberg

Eva Zaïcik

La demi-finale aura lieu les 4 et 5 mai à Flagey, à 15h et à 20h. Le 5 mai vers minuit, on connaîtra les noms des finalistes.

L'ordre de passage a été mis en ligne sur le site officiel du Concours.