Vivez en direct la finale du Concours Reine Elisabeth 2019

Vivez l’émotion de la finale du Concours Reine Elisabeth 2019 du 20 au 25 mai à 20h en direct avec Camille De Rijck et de nombreux consultants sur Musiq3 et avec Caroline Veyt et Patrick Leterme en direct sur La Trois.

Vous pouvez également suivre en direct tous les soirs de la Finale sur RTBF AUVIO.

Chaque finaliste sera accompagné par le Belgian National Orchestra, dirigé par Hugh Wolff. Ils interpréteront chacun un concerto au choix, ainsi que l’œuvre inédite écrite spécialement pour cette session par Kimmo Hakola. Le classement des lauréats aura lieu le samedi 25 mai en fin de soirée.

La candidate belge Sylvia Huang se produira le lundi 20 mai en deuxième partie de soirée.

Retrouvez l’ordre de passage des finalistes.

Les invités en télévision et en radio

En télévision, les invités de Caroline Veyt et Patrick Leterme seront Lorenzo Gatto, Gérard Caussé, Vineta Sareika, Pierre Colombet, Tatiana Samouil, Fabio Biondi et Shirly Laub.

Les consultants qui accompagneront Camille De Rijck en radio tout au long de la semaine de finale sont Elsa de Lacerda, Elsa Grether, Ayrton Desimpelaere, Antoine Maisonhaut, Véronique Bogaerts, Camille Bertholet, Maya Lévy, Stéphanie de Failly, Lorenzo Gatto, Michel Stockhem et Nicolas Dupont.

Les concerts seront également retransmis sur ARTE Concert, en streaming vidéo en direct et en VOD.

Sur notre page officielle, www.rtbf.be/reineelisabeth, vous retrouverez chaque jour, les portraits des finalistes réalisés par la VRT, les prestations découpées en audio/vidéo, le « Je sais pas vous » du jour, les articles critiques, et bien entendu, le 25 mai, nous annoncerons le Palmarès ainsi que le Prix Musiq’3.

VIVEZ LA PROCLAMATION EN DIRECT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS À CONNAITRE LES 6 LAUREATS LE SAMEDI 25 MAI.