Vincent Delbushaye, au plus proche des candidats du Concours Reine Elisabeth

Depuis ce lundi 6 mai, Vincent Delbushaye est l’un des premiers visages que voient les candidats du Concours Reine Elisabeth à leur sortie de scène. C’est avec bienveillance et, toujours avec une pointe d’humour, qu’il recueille les impressions de ces candidats, quelques minutes à peine après leur présentation. Il s’est prêté au jeu de l’interview et cette fois-ci, c’est à lui de répondre à sa fameuse question, devenue maintenant un standard : how did you feel on stage ?

Vincent Delbushaye : « Je me suis senti très bien sur scène, j’étais un peu stressé au début mais bien vite, l’orchestre et le public m’ont mis à l’aise. » Non, bon, tout se passe bien jusqu’ici ! Il faut dire que tous les candidats sont très sympathiques et se prêtent bien gentiment au jeu de l’interview. Personne ne m’a fait faux bond. Je dois avouer que j’effectue du coup dans ma tête un étrange classement, fort différent de celui du jury probablement, et dans lequel la sympathie à l’antenne (et hors antenne) est un critère déterminant.

C’est la troisième année que vous recueillez les impressions des candidats juste après leur prestation, comment vous vous préparez à cette semaine intensive ?

J’effectue des recherches sur chaque candidat, dignes parfois des services secrets. Il ne s’agit pas seulement de connaître leur parcours musical, mais de tenter de cerner leurs autres centres d’intérêt. Ça passe de la consultation de leur profil Facebook au visionnement d’autres interviews qu’ils ont donné. Inutile de dire que je ne trouve pas toujours quelque chose.

Comment faites-vous pour mettre les candidats à l’aise quelques minutes après leur prestation ?

Il faut savoir qu’il y a déjà un travail en amont de la part de la responsable des candidats et de mon régisseur plateau. Je ne sais pas ce qu’ils leur disent (« attention, souriez-lui, sinon il va vous sauter à la gorge »), mais chaque candidat vient vers moi déjà avec le sourire. Personnellement, je les accueille en les félicitant pour leur prestation, en les remerciant d’être venus à mon micro et en les rassurant sur le côté léger de l’interview (je leur donne par exemple la première question – mon fameux « how did you feel »)