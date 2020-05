Une soirée exceptionnelle pour commémorer le Concours Reine Elisabeth

Il n’y aura pas de Concours Reine Elisabeth cette année, l’épidémie de coronavirus a rendu impossible l’organisation de l’édition 2020 qui devait être consacrée au piano.

Que ce soit la présence des candidats en Belgique, leur accueil par les familles, l’organisation des épreuves, la présence du jury et du public lors des épreuves à Flagey et à Bozar, la protection des musiciens qui accompagnent les candidats, rien ne pouvait se faire dans les règles de sécurité nécessaires pour assurer la protection contre le virus.

Mais le Concours ne disparaît pas pour autant. L’édition piano est reportée à 2021, et les dates officielles sont déjà connues.

Lire aussi : Les prochaines dates du Concours Reine Elisabeth

Et la RTBF organise une soirée exceptionnelle ce vendredi 29 mai consacrée au Concours, et plus particulièrement les lauréats belges qui ont marqué son histoire et animée par Caroline Veyt et Patrick Leterme, à Bozar. À voir sur La Trois dès 21h05 et sur Auvio.

Avec toutes les distances nécessaires, Caroline Veyt et Patrick Leterme seront présents en live au BOZAR avec la crème des musiciens belges, Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov, Jean-Claude Vanden Eynden, Thomas Blondelle, Marie Hallynck. Ils contacteront via skype Jodie Devos, confinée en Normandie. Chaque musicien jouera ou chantera une œuvre de 10 minutes.

Leurs prestations seront accompagnées d’images d’archives extraites du riche patrimoine de la RTBF. Thierry Loreau a parcouru des heures d’archives pour trouver les meilleurs moments de ces sessions qui ont dévoilé au fil des années des artistes brillants et sensibles, de fortes personnalités aussi, qui nous ont parfois fait vivre des moments inoubliables.