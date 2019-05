Une Belge parmi les 24 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth

Samedi soir, le jury de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth, présidé par Gilles Ledure a proclamé la liste des demi-finalistes de l'édition 2019. Et parmi eux, se trouve la Belge Sylvia Huang.

Stella Chen (USA, 26)

Timothy Chooi (Canada, 25)

Anna Göckel (France, 27)

Ioana Cristina Goicea (Roumanie - Allemagne, 26)

Luke Hsu (USA, 28)

Sylvia Huang (Belgique, 25)

Meruert Karmenova (Kazakhstan, 25-26)

Siwoo Kim (USA – Corée, 29)

Stephen Kim (USA, 23)

Daniel Kogan (Canada – Russie, 26)

Shannon Lee (Canada – USA, 26)

Yoo Jin Lee (Corée, 20)

Christine Lim (Corée – USA, 24)

Seina Matsuoka (Japon, 25)

Seiji Okamoto (Japon, 24)

Kyumin Park (Corée, 22)

Júlia Pusker (Hongrie, 27)

Eva Rabchevska (Ukraine, 22)

Ji Won Song (Corée, 26)

Elly Suh (Corée– USA, 29)

Max Tan (USA, 26)

Yukiko Uno (Japon, 23)

Mio Yoshie (Japon, 23)

Vasyl Zatsikha (Ukraine, 28)

La deuxième épreuve commence ce lundi 6 mai dès 15h à Flagey.

Les prestations des candidats seront retransmises en direct sur Auvio, et sur Musiq'3 pour la séance de 15h, et en direct sur Auvio, sur Musiq'3 et sur la Trois pour la séance de 20h. La séance de 15h sera diffusée en différé après la séance de 20h, sur la Trois.