Suivez le Concours Reine Elisabeth 2021 piano épreuve par épreuve grâce à la RTBF

Suivez la première épreuve en direct sur Auvio © RTBF

La première épreuve se déroulera du lundi 3 mai au samedi 8 mai à Flagey. Du lundi au jeudi à 12h, 16h et 20h. Les vendredi et samedi à 16h et 20h.

Nous connaîtrons dès samedi, le tirage au sort de l’ordre de passage des 64 candidats.

plus d’infos sur le site officiel du Concours

Lors de la première épreuve, les candidats interpréteront les œuvres ou fragments d’œuvres que le jury aura choisis parmi : le premier mouvement d’une sonate de Beethoven, Haydn ou Mozart ; une œuvre au choix et quatre études : une de Chopin, une de Liszt, une étude à choisir parmi celles de Bartók, Debussy, Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin et Stravinsky et une étude à choisir parmi celles de Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana et Rautavaara.