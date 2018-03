Cette année, le Concours Musical International Reine Elisabeth se déroule du 1er au 12 mai, et mettra à l'honneur les chanteuses et chanteurs. 64 candidats ont été sélectionnés pour les épreuves éliminatoires, 43 femmes et 21 hommes issus de 22 nationalités différentes. Parmi ceux-ci, 6 candidates belges : les sopranos Marianne Croux, Julie Gebhart, Cécile Lastchenko, Emma Posman, Déborah Salazar et Charlotte Wajnberg. Lors de la première épreuve de la compétition (1er et 2/05), les candidats interpréteront deux pièces au choix, avec un accompagnement piano. En demi-finale (4 et 5/05) , ils exécuteront deux récitals sélectionnés par le jury. Pour la finale, ils seront accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu. Les finalistes devront chanter des pièces qui figurent dans une liste établie par l’organisation du Concours. Découvrez les candidates belges

Marianne Croux, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Après avoir commencé ses études musicales par le violon et le piano, la soprano franco-belge Marianne Croux choisit le chant à l’âge de quinze ans. Elle commence ses études supérieures en Belgique, à l’IMEP de Namur en double cursus piano et chant. En 2009, à l'âge de 18 ans, elle obtient le 1er prix du concours Dexia Classics, ce qui lui permet de chanter au Théâtre Royal de La Monnaie avec l’Orchestre de chambre de Wallonie. En 2012, elle est admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle interprète Gretel de Hansel et Gretel, Constance des Dialogues des Carmélites et Sophia Schliemann d’Iliade l’amour de Betsy Jolas. Elle chante ensuite le Premier Elfe du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn à la Philharmonie de Paris,, Frasquita de Carmen au Grange Festival en Angleterre. Durant la saison 2016/2017, elle est membre du Studio de l’Opéra de Lyon. En septembre 2017, elle intègre l’Académie de l’Opéra national de Paris.

-Découvrez Marianne Croux, primée lors des Révélations classique de l'Adami 2017, dans "Je dis que rien ne m’épouvante" de Micaëla (Carmen de Bizet)-

Julie Gebhart, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Passionnée de chant et initiée au piano dès l'âge de 5 ans, Julie Gebhart découvre le chant lyrique à 16 ans. Elle étudie successivement au Conservatoire de Valenciennes où elle obtient une médaille d’or de fin d’étude et un premier prix en perfectionnement puis à l’école Normale Alfred Cortot à Paris. D’octobre 2015 à juin 2017, Julie fait partie de l’International Opera Academy de Gand (unique opéra studio en Belgique) ce qui lui permet de se produire dans différents théâtres en Belgique, comme le Vlaamse Opera à Gand et le Château d’Alden Biesen. Depuis août 2017, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où elle prend régulièrement cours avec José van Dam et Sophie Koch. Julie Gebhart a récemment participé au Prix "Jeune Soliste" des Médias Francophones Publics, représentant la Belgique et Musiq'3, et a remporté le Prix Coup de cœur du Public.

-Découvrez Julie Gebhart qui nous interprète "Regnava nel silencio", air de Lucia extrait de "Lucia di Lammermoor" de Donizetti-

Cécile Lastchenko, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Violoniste de formation, la bruxelloise Cécile Lastchenko a décidé, après avoir obtenu plusieurs prix, de se consacrer entièrement au chant lyrique. Elle étudie d’abord au Conservatoire Royal de Bruxelles et se perfectionne ensuite à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, où elle obtient un deuxième Master. Depuis septembre 2014, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique. Lauréate de nombreux concours, elle a remporté le 3ème prix Jaques Dôme, Le 1er Grand prix du concours "Les nouveaux talents de l’art lyrique", le 1er prix Young Talent du concours international Bell’Arte en 2013 et le 2ème prix du concours international Léopold Bellan, à Paris. En juillet 2016, Cécile a interprété le rôle de Susanna des "Nozze di Figaro" au Théâtre Royal du Parc de Bruxelles. Elle se produit régulièrement en duo avec la pianiste belge Eliane Reyes, qui sera son accompagnatrice lors du Concours Reine Elisabeth.

-Retrouvez-la au micro de Camille De Rijck-

Emma Posman, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © Chantal Waeterloos Emma Posman a commencé sa formation musicale au MaGo à Gand et plus tard à la MuDa avec Philippe Wesemael. Elle étudie actuellement le chant au Conservatoire Royal de Gand avec Hendrickje Van Kerckhove. Elle a remporté le Premier Prix, le Prix du Public et le Prix Spécial 'Eté Mosan' au Concours International Bell'Arte. Elle a remporté deux fois le concours de soliste au Conservatoire de Gand, ce qui lui a permis de se produire avec un orchestre dirigé par Dirk Brossé. Elle a participé à plusieurs opéras, en Belgique et à l'étranger : elle a joué dans Turn of the Screw (Britten), Armide (Gluck), Didon et Énée (Purcell), L'incoronazione di Popea (Monteverdi), mais aussi Don Chisciotte de Conti à Sienna Morena. Elle a également chanté des scènes d'opéra et d'opérette à l'Opéra flamand de Gand et avec l'ensemble Arte Vocale dirigé par Erika Pauwels.

-Retrouvez Emma Posman, lors de sa participation au Concours Voix Nouvelles 2018, interprétant Adieu notre petite table de Manon de Massenet-

Deborah Salazar, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © Jean-Christophe B Photography Deborah Salazar est une soprano franco-belge de 23 ans. Elle débute sa formation au chœur d'enfants fondé et dirigé par Yves Klein au Conservatoire de Dijon ainsi que dans la classe de piano de Thierry Rosbach. Elle est titulaire du Diplôme National d'Orientation Professionnelle, d'un 1er prix à l'unanimité de perfectionnement du conservatoire de Valenciennes, du diplôme de concertiste de l'Ècole Normale de Musique de Paris. Elle travaille actuellement avec Elena Poesina. En 2015, elle remporte un Premier prix Mélodie du concours de Bordeaux, un Prix Jeune Espoir du concours de Béziers, un 3e Prix du concours Bellan, le prix du Centre Français de Promotion Lyrique, ainsi que le Prix Jeune Talent du concours de l’Opéra d’Avignon. En 2017, elle reçoit le prix du CFPL pour la seconde fois au concours de Clermont-Ferrand. A la scène depuis 2015, Deborah Salazar a notamment joué "les Plaisirs de Versailles" de Charpentier aux Beaux-Arts de Valenciennes. Elle s'est aussi produite en récital à l’Opéra de Bordeaux ainsi qu'au gala de clôture du Festival Armel à Budapest. Elle a également été dans " Pêcheurs de Perles " de Bizet à la Salle Cortot, dans Werther de Massenet à l'Opéra de Massy ainsi que dans l'Enlèvement au Sérail à l'Opéra de Clermont-Ferrand.

Charlotte Wajnberg, soprano Six candidates belges en lice pour le Concours Reine Elisabeth 2018 - © GUY KLEINBLATT Charlotte Wajnberg a fait ses débuts à l'Opéra Royal de La Monnaie à l'âge de 21 ans dans Cendrillon de Massenet, une production dirigée par Laurent Pelly et dirigée par le maestro Alain Altinoglu. Elle a interprété les rôles de Papagena (Die Zauberflöte) et Barbarina (Le Nozze di Figaro) au Festival Intermezzo de Bruges en 2008 et 2009. Elle a également participé à des productions du Conservatoire Royal d'Anvers, chantant les rôles de Mandane dans Artaserse de J.C. Bach et Dokter Kieouche dans De Signoor en Chine par J.T. Baustetter. Elle a chanté avec plusieurs orchestres dont le prestigieux orchestre symphonique de la Monnaie, le Südwestdeutsches Kammerochester Pforzheim, l'Orchestre Charlemagne et l'Orchestre Symphonique du Conservatoire Royal d'Anvers. En tant qu'interprète de Lieder, elle s'est produite avec le pianiste Aaron Wajnberg au Carnegie Hall, au Crystall Hall, à ​​l'Accademia Belgica et bien d'autres. Charlotte Wajnberg a fréquenté le Conservatoire Royal d'Anvers, où elle a obtenu le diplôme de Master of Music sous la direction d'Anne Cambier.