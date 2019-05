Séquence « Inside » : Stéphanie Coerten présente le Concours Reine Elisabeth

Stéphanie Coerten présente le Concours Musical International Reine Elisabeth depuis 4 sessions. Vincent Delbushaye est parti à sa rencontre lors du premier soir des finales. Le maquillage est le moment le plus propice aux confidences car elle n’a rien d’autre à faire qu’à se faire dorloter.

Pour ne pas écorcher le nom des candidats venant du monde entier, Stéphanie les écrit de manière phonétique et tente de les mémoriser. Elle doit également concevoir ses textes en dosant ses interventions en français, en néerlandais, en allemand et en anglais et respecter le protocole pour la famille royale. Un vrai travail de diplomate pour ne léser personne.

Sa formation de comédienne lui est bien utile lorsqu’un pépin technique l’oblige à improviser. Stéphanie a un rôle apaisant car son entrée sur scène signifie la fin du brouhaha dans la salle, le spectacle peut commencer.