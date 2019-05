Séquence « Inside » : le premier violon, Dirk Van de Moortel

Dirk Van de Moortel est violoniste au sein du Belgian National Orchestra depuis 37 ans. Il a déjà participé à 18 sessions du Concours Musical International Reine Elisabeth. Il est également professeur de la Reine Eléonore, a formé Lorenzo Gatto et est Directeur musical des Young Belgian Strings.

Difficile de trouver meilleur guide pour faire découvrir à Vincent Delbushaye les coulisses des répétitions des finales de ce prestigieux Concours. Après une arrivée en fanfare au guidon de sa moto, Dirk parcourt les couloirs de Bozar, retrouve ses collègues et son violon et rejoint la scène pour la première répétition de la journée. Lors de cette session, 4 finalistes jouent le concerto de Tchaikovsky mais chaque musicien de l’orchestre ne reçoit qu’une partition. Ils doivent donc noter les 4 différentes interprétations dans la même partition. Un vrai casse-tête lorsque l’orchestre répète avec un finaliste le matin et joue avec un autre le soir en live le même concerto. Mais tous dépassent toutes les difficultés pour offrir le plus de confort aux 12 finalistes.