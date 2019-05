Séquence « Inside » : l'entrée du finaliste à la Chapelle

La Direction du Concours Musical International Reine Elisabeth nous a réservé une grande surprise cette année : ils ont sélectionné un 13ème violoniste pour les finales ! Il est Belge et il s’appelle Vincent Delbushaye. Nous l’avons suivi dès son entrée à la Chapelle, accueilli par Luc Mathay, le garde-chiourme bienveillant du Concours.

Il se débarrasse d’abord de son portable car il ne peut avoir aucun contact avec l’extérieur, puis découvre le redoutable imposé et son studio où il vivra et travaillera de manière monacale durant toute une semaine avant de jouer sa finale à Bozar. Vincent n’a qu’un tout petit violon mais fera de son mieux pour remporter le Premier prix. Et s’il ne le gagne pas, il pourra toujours se présenter au prochain Concours Reine Elisabeth de billard !