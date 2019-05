Seiji Okamoto et Ioana Cristina Goicea nous ont offert une soirée pleine d’énergie

Partons ensuite en Roumanie avec Ioana Cristina Goicea, qui ne comptait pas parmi les favoris à l’issue de la demi-finale, mais qui quelque part a impressionné par sa solidité et peut-être aussi un peu surpris, comme le souligne Camille De Rijck, par le côté très uniforme et très traditionnel de son Chostakovitch.

Ce jeudi soir, soyez au rendez-vous pour écouter la prestation de l’une des grandes favorites du Concours, Julía Pusker. Une soirée à suivre en radio sur Musiq3 avec Camille De Rijck, Elsa de Lacerda et leurs consultants, et en télévision et streaming sur La Trois et Auvio avec Patrick Leterme et Caroline Veyt.