Revoyez le premier jour de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth - en replay

Concours Reine Elisabeth - Première Epreuve - Rodolphe Menguy, Daria Parkhomenko, Xiaohui Yang et... Cette année, le Concours Reine Elisabeth est organisé sans public, et consacré au piano. Suivez les candidats en direct vidéo de la première épreuve, jusqu'au concert des lauréats. Lors de la première épreuve, les candidats présentent un récital composé d'une œuvre au choix et du premier mouvement d’une sonate classique de Haydn, Mozart ou Beethoven. Pour compléter son programme, chaque candidat choisit quatre études : une étude de Chopin, une étude de Liszt, une étude de Bartók, Debussy, Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin ou Stravinsky, et une étude de Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana ou Rautavaara, et interprète les œuvres ou fragments d'œuvre que le jury a retenues parmi ces propositions. Les candidats de cette session sont : Rodolphe Menguy, Daria Parkhomenko, Xiaohui Yang et Sung Ho Yoo.