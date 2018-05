Retrouvez toutes les prestations audio des candidats en première épreuve le 1er mai (1er partie)

Ils étaient 28 à se présenter hier après-midi et hier soir sur la scène du Studio 4 de Flagey : 10 minutes chacun pour convaincre le jury de les laisser passer en demi-finale. Les candidats interprètent deux pièces au choix (airs d’opéra ou d’oratorio, Lieder ou mélodies), de langues différentes, qui sont présentées avec accompagnement de piano. Retrouvez ici leurs prestations audio pour la séance de 14h

Annika Schlicht Annika Schlicht - © cmireb RICHARD STRAUSS Heimliche Aufforderung [ VIER L IEDER OP. 27 – JOHN HENRY MACKAY]

PYOTR TCHAIKOVSKY Da, tchas nastal [ JEANNA – ORLEANSKAÏA DIEVA (THE MAID OF ORLEANS)]

Yulan Piao Yulan Piao - © cmireb GUSTAVE CHARPENTIER Depuis le jour [ LOUISE – LOUISE]

WOLFGANG AMADEUS MOZART Porgi amor [ CONTESSA – LE NOZZE DI F IGARO]

Ekaterina Romanova Ekaterina Romanova - © cmireb GIOACHINO ROSSINI Cruda sorte – Qua ci vuol disinvoltura [ ISABELLA – L’ITALIANA IN A LGERI]

RICHARD WAGNER Weiche, Wotan ! Weiche ! [ ERDA – DAS RHEINGOLD]

Vero Miller Vero Miller - © Christian Hartmann WOLFGANG AMADEUS MOZART Ah, scostati ! – Smanie implacabili [DORABELLA – COSÌ FAN TUTTE]

ROBERT SCHUMANN Belsazar op. 57 [HEINRICH HEINE]

Bertrand Duby Bertrand Duby - © Beheydt Philippe WOLFGANG AMADEUS MOZART In diesen heil’gen Hallen [ SARASTRO – DIE ZAUBERFLÖTE]

GIOACHINO ROSSINI La calunnia è un venticello [DON BASILIO – IL BARBIERE DI SIVIGLIA]

Iain MacNeil Iain Macneil - © cmireb WOLFGANG AMADEUS MOZART Rivolgete a lui lo sguardo KV 584

BENJAMIN BRITTEN Within this frail crucible of light [ TARQUINIUS – THE R APE OF LUCRETIA]

Ao Li Ao Li - © cmireb LUDWIG VAN BEETHOVEN Ha, welch ein Augenblick [ PIZARRO – FIDELIO]

GEORGES BIZET Quand la flamme de l’amour [ RALPH – LA JOLIE F ILLE DE PERTH]

Justyna Wieruszewska-Biniek Justyna Wieruszewska-Biniek - © cmireb WOLFGANG AMADEUS MOZART D’Oreste, d’Ajace [ ELETTRA – IDOMENEO]

STANISLAW MONIUSZKO Suknio, coś mnie tak ubrała [HRABINA – HRABINA (THE CONTESS)]

Germán Enrique Alcántara Germán Enrique Alcántara - © cmireb ERICH KORNGOLD Mein Sehnen, Mein Wähnen [ FRANK – DIE TOTE STADT]

GIACOMO PUCCINI Questo amor [ FRANK – EDGAR]

Taekyu Kim Taekyu Kim - © cmireb GEORG FRIEDRICH HAENDEL Va tacito e nascosto [ CESARE – GIULIO CESARE]

FRANZ SCHUBERT Frühlingstraum [WINTERREISE D 911 – WILHELM MÜLLER]

Danylo Matviienko Dalylo Matviienko - © cmireb BENJAMIN BRITTEN Look through the port [ BUDD – BILLY BUDD]

HECTOR BERLIOZ Reviens à toi Vierge adorée [ CHORÈBE – LES TROYENS]

Rocío Pérez Rocío Pérez - © cmireb GEORG FRIEDRICH HAENDEL Tornami a vagheggiar [MORGANA – ALCINA]

WOLFGANG AMADEUS MOZART Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln [BLONDCHEN – DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL]

Irina Jae-Eun Park Irina Jae-Eun Park - © TAEHUN LEE GIACOMO PUCCINI Sì, mi chiamano Mimì [ MIMÌ – LA BOHÈME]

GIAN CARLO MENOTTI What a curse for a woman – Steal me, sweet thief [ LAETITIA – THE OLD MAID AND THE THIEF]

Martha Eason Martha Eason - © cmireb WOLFGANG AMADEUS MOZART Al destin, che la minaccia [ ASPASIA – MITRIDATE, R E DI PONTO]

JOHN ADAMS I am the wife of Mao Tse-Tung [ CHIANG CH’ING – NIXON IN CHINA]

Shoushik Barsoumian Shoushik Barsoumian - © cmireb GAETANO DONIZETTI C’en est donc fait – Salut à la France [MARIE – LA F ILLE DU RÉGIMENT]

BENJAMIN BRITTEN Be kind and courteous [ TYTANIA – A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM]