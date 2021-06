Retrouvez les concerts de clôture du Concours Reine Elisabeth 2021 en replay

Concours Reine Elisabeth Piano 2021 - Concert de clôture (20/21) - 20/06/2021 Du 18 au 21 juin, la Fête de la musique revient, adaptée bien sûr aux normes sanitaires. Un rendez-vous très attendu, qui a pour vocation de mettre en valeur les nombreux artistes de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est dans ce cadre que La Trois vous invite à vivre le Concert de clôture du Concours Reine Elisabeth, le dimanche 20 juin à 20h35, depuis la salle Henry Le Boeuf à BOZAR. La soirée sera présentée par Caroline Veyt. Un concert dont les auditeurs de Musiq3 auront eu la primeur, puisqu'il est diffusé en direct sur la chaîne radio le 9 juin à 20h. Vous aurez le plaisir de retrouver les trois premiers lauréats du Concours, le Français Jonathan Fournel, grand gagnant de cette session piano 2021 et Prix Musiq3 du public, mais aussi le Russe Sergei Redkin (2e Prix) et le Japonais Keigo Mukawa (3e Prix). Ils présenteront chacun leur concerto de Finale : Jonathan Fournel : le Concerto n°2 en si bémol majeur op.83 de Brahms Sergei Redkin : le Concerto n°3 en ré mineur op.30 de Rachmaninov Keigo Mukawa : le Concerto n°2 en sol mineur op.16 de Prokofiev Ils seront accompagnés par le Brussels Philharmonic, placé sous la direction de Stéphane Denève. Le Brussels Philharmonic a été fondé en 1935 en tant qu'orchestre du service public (INR). Il interprète tant les grands classiques que les nouvelles compositions. Depuis 2015-2016, le chef français Stéphane Denève en assure la direction musicale. Il a notamment mis en place une plateforme, le Centre for Future Orchestral Repertoire, qui rassemble des informations relatives à la musique symphonique du XXIe siècle. Le Brussels Philharmonic a su se faire une place sur la scène internationale et joue régulièrement dans les grandes capitales européennes. Également spécialisé dans la musique de film, l'orchestre a notamment enregistré la bande originale oscarisée du film The Artist. Les enregistrements du Brussels Philharmonic ont remporté de nombreux prix.