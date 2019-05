Retour sur les prestations de Luke Hsu et de Sylvia Huang avec Camille De Rijck et Elsa de Lacerda

A l’issue de ce premier jour de finale du Concours Reine Elisabeth consacré cette année au violon, Camille De Rijck et sa consultante Elsa de Lacerda reviennent sur la prestation des deux candidats de la soirée : le flamboyant américain Luke Hsu et Sylvia Huang, candidate belge si attendue dans ce concours.

C’est le candidat américain Luke Hsu qui a inauguré la soirée en créant l’imposé du compositeur finlandais Kimmo Hakola, Fidl. Une œuvre qui, comme le remarque Elsa de Lacerda, est très facile à entendre. « C’est une œuvre tonale qui nous change des imposés d’éditions précédentes dans lesquels il fallait se plonger quatre à cinq fois ». Luke Hsu nous a proposé une création très hyper vitaminée, toute en énergie, avec une présence impressionnante, montant sur scène pratiquement en galopant. Une lumière vitaminée que l’on a également perçue lors de son interprétation du Concerto op.35 de Tchaïkovski.

Comme le précisent Camille de Rijck et Elsa de Lacerda, Luke Hsu a livré une prestation réellement impressionnante. Une petite réserve cependant émise par Elsa de Lacerda qui aurait peut-être aimé un second mouvement du concerto un peu plus personnel, plus à découvert émotionnellement.

Et de l’émotion et de la sensibilité, c’est exactement ce que l’on a ressenti en seconde partie de soirée avec la candidate belge, Sylvia Huang.

Après un imposé un tout petit peu plus vulnérable, plus fragile – une nouvelle manière d’écouter cette œuvre qui n’a, par ailleurs pas du tout nuit à la pièce, elle nous a présenté le Concerto pour violon de Dvorak. Un choix étrange d’un concerto qui n’a pas habituellement joué lors de concours mais un choix assumé et payant selon Elsa de Lacerda :

Elle est venue avec ce qu’elle est, avec un son sublime qui a incroyablement rempli la salle […] elle est surtout dans une intériorité et c’est une merveilleuse musicienne.

Les aventures du Concours Reine Elisabeth continuent jusqu’à samedi, suivez-les en radio sur Musiq3 avec Camille De Rijck, Elsa de Lacerda et leurs consultants, et en télévision et streaming sur La Trois et Auvio avec Patrick Leterme et Caroline Veyt.