Retour sur le palmarès étonnant du Concours Reine Elisabeth 2019

C’est un samedi riche en événements que nous avons vécu ce 25 mai, avec le palmarès du Festival de Cannes mais également la dernière soirée de finale du Concours Reine Elisabeth et l’annonce tant attendue des six premiers lauréats.

Camille De Rijck et Gwenn Lucas reviennent sur ce palmarès de cette édition consacrée au violon, un palmarès qui en a étonné plus d’un. En effet, c’est l’Américaine Stella Chen qui remporte le Premier Prix du Concours, elle qui était passée juste avant Timothy Chooi qui avait remporté tous les suffrages de la salle et qui semblait être le favori du Concours.

Stella Chen avait en effet joué la même soirée et le même programme que Timothy Chooi et plus d’un observateurs s’étaient dit que cette position risquait de la désavantager aux yeux du jury. Il n’en est rien puisque c’est elle qui remporte le Premier Prix, Timothy Chooi se classant à la seconde place du palmarès.

On a cherché dans la presse des explications à cette première place et c’est Serge Martin, dans Le Soir, qui parle d’une technique parfaite qui aura donc supplanté des individualités très fortes. Parmi d’autres explications, Gwenn Lucas évoque le système de notation des candidats par le jury. En effet, il s’agit d’un système purement mathématique – il n’y a pas de délibération du jury – et ce système fait en sorte que toutes les notes extrêmes soient diminuées. Ils ne prennent donc pas la moyenne mais plutôt les notes médianes. Cela a pour conséquence qu’entre un candidat qui a une personnalité très forte, qui pourrait donc plaire à plusieurs membres du jury mais aussi déplaire à d’autres – donnant lieu à des notes extrêmes – et un candidat qui fait un peu l’unanimité mais de moyenne plus globale, cette dernière pourrait avoir une note plus basse mais sur plus de membres du jury, faisant ainsi élever sa note.

Comme Camille De Rijck l’évoque, nous sommes donc en droit de nous poser des questions sur ce système de notation. Puisque tant en demi-finale qu’en finale, les résultats sont pour le moins étonnants.