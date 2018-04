Retour sur le Concours Reine Elisabeth 2017 violoncelle avec Victor Julien-Laferrière

Le 3 juin 2017, le jeune violoncelliste français, Victor Julien-Laferrière était proclamé 1er lauréat de la première édition du Concours Reine Elisabeth consacré au violoncelle.

En avant-goût de l'édition 2018 du Concours Reine Elisabeth consacré cette année au chant, qui commence ce mardi 1er mai, vous pourrez revoir la prestation en finale du 1er lauréat violoncelle, accompagnée du portrait du musicien. A voir ce soir sur la Trois à 21h10 et en direct sur Auvio.

Le 3 juin 2017, il avait d'abord interprété l'œuvre imposée, "Sublimation" de Toshio Hosokawa.

Ensuite, il avait choisi le Concerto n°1 en mi bémol majeur op.107 de Dmitry Shostakovich (Allegretto/Moderato/Cadenza/Allegro con moto).

Il est accompagné par le Brussels Philharmonic placé sous la direction de Stéphane Denève.

En 2018, Victor Julien-Laferrière sera entre autres l’invité des orchestres de chambre de Paris et Lausanne, ainsi que de l’orchestre I Pomeriggi Musicali de Milan, de l’Orchestre National de Belgique, du Netherlands Philharmonic Orchestra, du Brussels Philharmonic et de l’Orchestre National de Lille. Il partira également en tournée au Brésil et se produira en récital à la fondation Louis Vuitton et au théâtre de ses Champs-Elysées.

A noter aussi que le musicien a été élu soliste de l'année aux Victoires de la Musique classique 2018.