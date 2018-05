Rencontre avec deux candidats du Concours Reine Elisabeth chant

Qui sont les candidats qui se présentent au Concours Reine Elisabeth ? Rencontre avec deux candidats qui étudient à la Chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo. Ils parlent de leur parcours et expliquent comment ils en sont venus au chant.

Avant de décider de devenir chanteur, encore faut-il être conscient que l'on dispose d'une voix pour. Bel exemple cette année au concours : Bertrand Duby,32 ans, originaire de Lille. L'aventure commence un soir chez un voisin chef d'orchestre qui l'invite pour un repas.

"En fait, à la base, je suis ingénieur informaticien. Il y avait une bonne bouteille de vin, ce soir-là, et l'alcool aidant, je me suis mis à pousser la chansonnette, et des chansons paillardes ch'tis, bien sûr ! Voilà, il m'a dit : mais, tiens, tu déconnes, tu as une bonne voix, il faudrait que tu prennes des cours de chant, ça peut être sympa, on peut faire quelque chose .. Et j'ai découvert le monde lyrique, je suis tombé tout de suite amoureux, et là je me suis dit, c'est ça que je dois faire !"

Autre candidat au concours : Fabien Hyon, ténor français de 29 ans. Avant, il travaillait dans le milieu des chevaux.

"Le Conservatoire n'était pas loin, on m'avait dit que je chantais juste, pourquoi pas essayer ? là j'ai découvert un monde absolument incroyable, où on nous demandait de jouer la comédie, de chanter en même temps, on était sur scène.. Bon, je me suis dit : ok, je n'y connais rien mais il faut faire ça !"

Si l'on se découvre chanteur assez tard, c'est parfois que la voix ne plaît pas forcément à l'entourage et qu'il faut du cran pour s'affirmer. Et puis chanter, c'est se dévoiler entièrement : la voix, le corps, les gestes, l'émotion... et ça aussi il faut pouvoir l'assumer.

Le concours Reine Elisabeth de chant commence cette après-midi à Flagey. Pendant deux jours, ce sera la première épreuve. 55 candidats ont été retenus, et parmi eux 6 Belges. Et mardi soir, le président du jury dévoilera le nom des 24 demi-finalistes.