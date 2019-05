« Quand il y a une sonorité comme celle de Ji Won Song, c’est extraordinaire »

Deux candidats extrêmement attachants se sont produits ce mardi soir sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles : l’américain-coréen Stephen Kim et la coréenne Ji Wong Song. Deux candidats qui ont impressionné pour des raisons bien différentes.

La soirée commence par la prestation de Stephen Kim. Dès son entrée sur scène, le candidat surprend et impressionne en jouant l’imposé, Fidl, sans partition. Une véritable performance d’autant plus impressionnante lorsque nous savons que cette œuvre, composée par le compositeur finlandais Kimmo Hakola dure près de 20 minutes et que le candidat n’a eu qu’une semaine pour l’apprendre et la maîtriser. Stephen Kim est arrivé sur scène avec assurance, il a dialogué avec l’orchestre. Il y avait une liberté qui se dégageait.

Je crois qu’il faut être un peu surhumain pour jouer cette partition qui est extrêmement virtuose par cœur.

Elsa de Lacerda semblait d’autant plus impressionnée par l’imposé de Stephen Kim qu’elle semblait avoir été déçue par son concerto de Brahms. Il y a eu des petites erreurs qui sont apparues d’ici et là et qui ont sans doute déstabilisé le candidat. On l’a senti un peu défaillir sous la pression.

Stephen Kim est apparu comme un véritable chambriste, comme quelqu’un qui a le souci de se fondre dans un ensemble et de faire la musique avec les musiciens de l’orchestre, comme l’a souligné Gérard Caussé, grand altiste français qui était présent dans la salle hier soir.

En seconde partie de soirée, nous retrouvons la coréenne Ji Won Song qui avait bluffé tout le monde en demi-finale en jouant un Poulenc. Elle a montré un imposé très différent, elle était avec sa partition, on l’a sentie un peu tendue, mais elle a été extrêmement précise, et elle a surtout montré une palette de couleurs sonores, on a entendu du rude, du doux, de la sensualité. C’était une très belle prestation. La « chouchoute » d’Elsa de Lacerda a ensuite terminé sa prestation en offrant un très beau concerto de Sibelius. Elsa dit d’elle :

Elle est puissante, en même temps elle a ce côté impérial. Elle a une vraie humilité, elle est brillante, elle est raffinée.

