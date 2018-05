Première soirée à Bozar pour la Finale du Concours Reine Elisabeth

Les chanteurs retenus en finale doivent interpréter trois à six pièces de leur choix. Ces pièces doivent être différentes des pièces présentées en demi-finale, et doivent être choisies dans la liste de répertoire établie par le Concours. Deux pièces au maximum peuvent être du même compositeur. Les finalistes seront accompagnés par l’ Orchestre Symphonique de la Monnaie , dirigé par Alain Altinoglu .

Ils ne sont plus que 12 finalistes, et durant ces trois jours, c'est leur classement qui va se décider.

VINCENZO BELLINI Or dove fuggo – Ah ! per sempre [ RICCARDO – I PURITANI]

WOLFGANG AMADEUS MOZART Vorrei spiegarvi, oh Dio KV 418

Danylo Matviienko

son programme :

HECTOR BERLIOZ Voici des roses [MÉPHISTOPHÉLÈS – LA DAMNATION DE FAUST]

BENJAMIN BRITTEN Look through the port [ BUDD – BILLY BUDD]

GUSTAV MAHLER Wenn mein Schatz Hochzeit macht [ LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN]

SERGEY RACHMANINOV Vies’ tabor spit – Kak niezhno preklonias ko mnie [ ALEKO – ALEKO]

pour revoir ses prestations dans les épreuves précédentes