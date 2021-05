Premier jour de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth

L’édition 2021 du Concours Reine Elisabeth est consacrée au piano.

Il y a 58 candidats sélectionnés pour cette édition, 9 femmes et 49 hommes, de 16 nationalités différentes : ils font partie des 74 dont la candidature avait été retenue en 2020, et qui ont vu leur sélection reportée comme l’édition du Concours. Différents désistements ont réduit le nombre des candidats.

L’ordre de passage a été tiré au sort samedi par l’organisation du Concours Reine Elisabeth. Et ce lundi, c’est dès 16h que ces candidats vont se succéder en différentes sessions, sur la scène du Studio 4 à Flagey. Il y a deux sessions par jour, à 16h et à 20h, mais pour respecter les mesures sanitaires, deux sessions supplémentaires ont été ajoutées à 12h, le mardi 4 et le mercredi 5 mai.

Ces prestations se dérouleront sans public, mais le public pourra les suivre en direct de Flagey en vidéo sur Auvio (et en podcast sur Musiq3).