Premier jour de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth

Les 24 demi-finalistes ont été proclamés samedi soir, ils entament la deuxième épreuve aujourd'hui dès 15h, sur la scène du Studio 4 à Flagey. C'est également ce soir que le public pourra entendre la candidate belge, Sylvia Huang, dans le concerto n°1 de W.A. Mozart.

Il y aura deux séances par jour, l'une à 15h et l'autre à 20h, et à chaque séance, le public entendra quatre demi-finalistes différents. Les deux premiers interpréteront un concerto de Mozart et seront accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Jean-Jacques Kantorow. Ce concerto est choisi parmi parmi les concerti KV207 (n.1 en si bémol majeur), KV218 (n. 4 en ré majeur) et KV219 (n. 5 en la majeur).

Après la pause, deux autres violonistes présenteront leur récital avec piano. Le choix du récital s’effectuera par le jury entre les deux programmes proposés par le candidat, comprenant des œuvres au choix (dont une sonate pour violon et piano), ainsi que les 3ème et 4ème mouvements de la sonate en sol mineur op. 27/1 pour violon seul d’E. Ysaÿe et l’œuvre inédite imposée Scherzo - Bagatelle, écrite spécialement pour cette session par Bram Van Camp.

pour consulter le programme complet de la semaine

Camille De Rijck et Vincent Delbushaye seront en direct à 15h et à 20h sur Musiq'3 et sur Auvio, pour présenter et commenter les deux sessions sur Musiq3. Vous pourrez aussi les retrouver en direct sur La Trois dès 20h.

Les invités de Camille De Rijck ce lundi seront Shirly Laub & Elsa de Lacerda.