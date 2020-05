Pour la reine Mathilde, la culture apporte une aide essentielle contre l'isolement social

L'interview de la Reine Mathilde - A propos de l'édition 2020 du Concours Reine Elisabeth -... Sa Majesté la Reine Mathilde a répondu aux questions du journaliste de la VRT, Rik Stallaert à propos du report de l'édition 2020 du Concours Reine Elisabeth. Elle a exprimé ses regrets vis-à-vis du public, des candidats, et des membres du jury qui ont dû faire preuve de souplesse dans cette situation exceptionnelle. Ensuite, elle a souligné l'importance de la culture comme aide essentielle contre l'isolement social et la solitude. Et enfin, elle a également rappelé l'importance du Concours Reine Elisabeth pour le rayonnement de la Belgique sur le plan international.