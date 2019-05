Portrait de Yukiko Uno

Yukiko Uno est japonaise, elle a 24 ans, et elle étudie à Salzbourg, à l'Université Mozarteum sous la direction de Pierre Amoyal. Ce soir, elle interprétera le concerto en ré majeur de Johannes Brahms, c'est la première fois qu'elle le jouera avec un orchestre, et c'est comme un rêve qui se réalise !

Yukiko Uno a commencé le violon d'une manière assez originale : sa sœur avait commencé à étudier le piano, mais comme Yukiko était une petite fille turbulente, elle n'arrêtait pas courir dans la pièce pendant ses leçons. Le professeur a alors proposé qu'elle soit également occupée par l'apprentissage d'un instrument.

Sa carrière n'est pas facile à gérer car sa famille n'est pas du tout musicienne, et d'ailleurs sa mère essaie encore de la convaincre d'étudier autre chose.

Son violon est un Landolfi de 1756 : c'est son « partenaire » depuis 5 ans, et elle ne s'en sépare jamais. Il a un son joyeux, et brillant, jamais triste ni sombre, et elle le respecte énormément.