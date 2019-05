Portrait de Timothy Chooi

Timothy Chooi a 25 ans, il est né et il vit au Canada. Ses parents étaient des immigrés d'Indonésie et de Malaisie, mais ses grands-parents eux, venaient de Chine Enfant, il se sentait un peu différent quand il allait à l'école, mais en grandissant, il apprit à accepter le « mélange » qu'il est.

Il a commencé à apprendre le violon à l'âge de 3 ans. Mais plus petit, vers 1 ou 2 ans, il voyait son frère apprendre et jouer à la maison, et il a commencé à l'imiter, en allant chercher des baguettes à la cuisine. Voyant cela, son père lui a fabriqué un violon en carton, qui l'a rendu fou - sa baby-sitter aussi ! - jusqu'à l'âge de 3 ans où il a pu commencer à apprendre sur un vrai instrument.

Il joue sur un Stradivarius de 1717, un violon qu'il respecte infiniment, il le nettoie chaque fois qu'il a joué avec, et rien que d'ouvrir sa boîte, il se sent concentré et plein d'énergie pour jouer.