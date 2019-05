Portrait de Stella Chen, première lauréate

Stella Chen a 26 ans, elle est américaine, et vient de Californie. En dehors du violon, elle a d'autres passions, comme la cuisine, et le patinage artistique, qu'elle pratique un peu, et regarde beaucoup.

Ce soir, elle interprétera le concerto en ré majeur de Tchaikovsky, l'une des toutes premières œuvres dont elle est tombée amoureuse, parce qu'elle parle directement au cœur.