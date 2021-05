Portrait de Sergei Redkin, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2021 piano

Sergei passe la plupart de son temps seul à son piano , isolé du monde pendant des jours et il adore découvrir de nouvelles pièces inédites. Le séjour à la Chapelle ne l’effraie donc pas du tout.

C’est donc la dernière occasion pour lui de se présenter à un grand concours. Il a tout de même déjà remporté le 3e prix au Concours Tchaikovsky . Mais le Concours Reine Elisabeth est vraiment celui qui lui ressemble le plus.

Il a commencé le piano à l’âge de 5 ans, dans sa Sibérie natale, à Krasnoyarsk. La famille avait un piano à la maison, cette boîte en bois l’a vraiment intrigué et, par jeu, il a commencé à jouer des petites mélodies. Et finalement, il n’a plus jamais arrêté.

Après des études à Saint-Pétersbourg et à l’Académie de Côme en Italie, il a suivi son épouse, la pianiste bulgare Viktoria Vassilenko, qui étudiait à ce moment-là à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo. Il a donc étudié 3 ans en Belgique. Depuis mars 2021, il est retourné à la Chapelle pour ne plus penser qu’au Concours Reine Elisabeth et se concentrer sur cet objectif.