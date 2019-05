Portrait de Seiji Okamoto

Il n'a pas que le violon dans la vie, il aime aussi la cuisine et le foot

Enfant, Seiji Okamoto se voyait joueur d'échecs, footballeur ou astronaute, mais à l'âge de 3 ans, c'est une amie qui lui a fait découvrir le geste du violoniste et il a été conquis. Il a appris l'instrument par la méthode Suzuki, et s'il n'était pas assidu à la pratique quotidienne, il a été soutenu par sa famille et ses professeurs.

Selon lui, un musicien doit non seulement apprendre un morceau de musique, mais également le « ressentir », afin que le public puisse percevoir la personnalité du musicien. Et s'il sourit toujours sur scène, c'est parce que c'est un « truc » psychologique qui lui permet de rester calme et décontracté