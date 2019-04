Portrait de la candidate belge au Concours Reine Elisabeth, Sylvia Huang

Le Concours Reine Elisabeth commence ce lundi, et cette année il est dédié au violon. Le concours qui compte parmi les épreuves les plus difficiles au monde se déroule du 29 avril au 25 mai, à Flagey et à Bozar.

Un mois de concours si l'on accède à la finale. C'est l'un des concours internationaux les plus longs et les plus difficiles. Les candidats doivent tenir le coup nerveusement, et apprendre un répertoire très large : des sonates de Bach à la pièce contemporaine présentée en finale, ils doivent pouvoir tout jouer.

Cette année sur 172 candidats, 71 ont été sélectionnés et 64 se présenteront pour la première épreuve qui commence lundi après-midi à Flagey.

Le Japon et la Corée sont cette année les nations les plus représentées; Pour la Belgique, une seule candidate : Sylvia Huang, elle vient de Montignies-le-Tilleul près de Charleroi. Formée principalement par son père, violoniste chinois, qui joue en duo avec son épouse, la mère de Sylvia, violoncelliste.

Sylvia s'est tout naturellement dirigée vers la musique. Bel exploit à 23 ans : elle travaille depuis 5 ans pour le prestigieux orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam... Et le concours Reine Elisabeth, c'est une sorte de défi qu'elle se lance :

"Vu que je suis beaucoup plus habituée à jouer dans un orchestre, et aussi en musique de chambre, c'est l'occasion pour moi de développer mes propres interprétations de certaines œuvres, et d'expérimenter quelque chose dont je n'ai pas l'habitude."

La première épreuve du concours commence cet après-midi à 15h à Flagey : les jurys auront choisi pour chacun des pièces de Bach, Beethoven et Paganini. Une épreuve intéressante car elle permet déjà de découvrir les personnalités musicales les plus riches.